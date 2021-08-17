高雄又見浮屍！有民眾今（17日）上午經過三民區河堤社區愛河邊時，驚見一具浮屍飄浮在河面上，嚇得趕緊報警處理，消防人員獲報到場，花了10分鐘將浮屍打撈上岸，發現死者是一名老婦人，警方正在釐清死者身份，這也是近三天36小時內，高雄愛河發現的第3具浮屍。

前晚8時許，五福三路以及河東路口發現一具女性浮屍，經查是89歲的吳姓老婦，經初步也無明顯外傷，目前警方仍在查明原因，結果上午又出現浮屍，目前已交由檢察官相驗。

不料昨天上午10時許，新興分局接獲民眾報案，表示河南、河東路愛河上有一具屍體，消防隊獲報打撈上岸後，發現死者為一名男性，初步初查無明顯外傷，警方事後查出身分，是一名89歲的林姓老翁，經通知家屬到場後，家屬並無意見，將以自殺結案。

結果今天上午10時，又發現一具老婦浮屍，為36小時內第三起，由於正逢鬼月，不禁讓人聞之心裡發毛。

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