副市長陳子敬說，民國113年戶政所移出後，該地可作為消防隊及外埔分駐所原地重建最適合。（市議員吳敏濟提供）

外埔消防分隊廳舍屋齡已近40年，人均空間僅17.2平方公尺，不及消防廳舍整建基本規範建議127平方公尺的7分之1。市議員吳敏濟等4位議員17日聯合質詢，建議外埔分駐所、消防分隊及戶政事務所三單位現址合建，切勿各自為政曠日廢時。副市長陳子敬說，應以警消合建較為合適。

吳敏濟說，外埔區近年人口持續增長，境內工業區需要化學車，大樓開始出現雲梯車不可或缺，境內消防栓不多需要水庫車，都因消防分隊空間不足無法配置，消防戰力已跟不上時代發展。分隊唯一會議室空間只有6坪大，義消、婦宣等協勤民力只能在該處或車庫內訓練及開會。吳敏濟、謝明源、陳淑華及朱元宏等議員均表達改建案已刻不容緩。

外埔消防分隊、分駐所及戶政事務所是典型三機構連棟磚造建築，消防分隊總樓地板面積只有293.73平方公尺，人員滿編22人實際只有17人。經消防局調查，外埔區並無其它適合改建的公有地，現址土地所有單位警察局不同意合建，吳敏濟多次召集協商促早日改建，市府仍傾向待戶政事務搬遷之後再做打算。

吳敏濟指出，戶政事務所計畫遷往外埔公有市場二樓，但市場租約113年才到期，遷入前還需花費1千多萬元進行耐震補強，估計115年以後才可能搬遷。若屆時改建案才拍板，多年以後新廳舍才落成啟用，將延誤許多救災時機。

吳敏濟強調，消防救災不能等，外埔消防分隊頂樓鐵皮屋兼具健身房、晾衣場、器材室等功能，近日下午4時20分實測室內溫度還在38℃以上，就像在烘衣機內進行體能訓練，而且出勤動線需經過濕滑的浴室，非常不合理，市政府簡直對不起打火弟兄。

現址基地屬機關用地，面積1298平方公尺，據外埔都市計畫細部計畫土地使用分區管制要點：可興建五層樓，每層649平方公尺，最大樓地板面積達3245平方公尺。若只有分駐所與消防分隊合建，面積將是目前的5.3倍，若加入空間需求較小的戶政事務所，也有4倍以上的空間成長。目前僅容二輛消防車，新廳舍將可停放4至6輛。

吳敏濟、陳淑華、謝明源、朱元宏等表示，合建案不僅消防分隊空間不足的問題即可迎刃而解，分駐所亦有足夠空間成立交通小隊，增加地下室停車空間，三單位合建是最佳方案，各自為政則曠日廢時，延誤救災效能的提升。

消防局長曾進財說，外埔消防分隊只容納2部消防車及1輛救護車，從大甲或后里來至少要5分鐘，外埔消防分隊找不到適合的用地，如找不到適合地點只好原地重建，雲梯車則要用大隊的支援。

副市長陳子敬說，消防車進出會有警報器，目前隊址消防車要進出會影響附近機關，若有台糖用地空間大進出較方便，民國113年戶政所移出後，該地可作為消防隊及外埔分駐所原地重建最適合。