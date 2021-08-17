9月25日舉辦的第三屆觀音文化國際線上論壇，邀請6位台、日觀音研究學者、專家，擔任講者。（圖由靈鷲山佛教教團提供）

第一屆觀音文化國際論壇開幕時，與會貴賓合影。（圖由靈鷲山佛教教團提供）

參加第二屆觀音文化國際論壇的貴賓合影。（圖由靈鷲山佛教教團提供）

日本相生山德林寺住持高岡秀暢法師（左），致贈珍貴的「尼泊爾百八觀音木刻圖像集」給靈鷲山，由靈鷲山開山大和尚心道法師代表接受。（圖由靈鷲山佛教教團提供）

由靈鷲山全球百八觀音文化總會、漢學研究中心主辦，日本脩志學院承辦的第三屆觀音文化國際線上論壇，將於9月25日登場。同時間，在日本名古屋市內音樂劇場，和台灣台北市國家圖書館文教區一樓簡報室，兩地透過雲端對話、討論與分享，再次寫下台日宗教、學術與文化交流的新里程碑。

靈鷲山以觀音法門為修行傳承，山上多羅觀音、毗盧觀音、十一面觀音聞名遐邇，是北台灣知名的觀音道場，致力於弘揚觀音菩薩救苦救難、大慈大悲的精神，散播慈悲和愛，促進世界和平與安定。

靈鷲山宗委廣純法師表示，觀音菩薩是靈鷲山開山住持心道法師學佛修行的學習對象，也是靈鷲山四眾弟子的精神信仰，其「千處祈求千處應」的慈悲精神，一直為人所敬仰。為接引更多人深入了解觀音，持續舉辦論壇。其實，觀音菩薩的千手可以拔苦，千眼可以照見，每個人只要找到心中的那一座觀音，內心就能安定，也能進一步推動家庭、社會、地球的平安。

2018年成立全球百八觀音國際文化總會後，至今在台灣舉辦過兩屆觀音文化國際論壇。第一屆以「百八觀音」為主題，廣邀海內外佛教人士及相關研究權威學者進行學術交流；第二屆從多樣性的觀音文本出發，以地域、空間為切入點，著重研討觀音思想東漸的意義，結合科技信仰，跳脫一般佛教學術研究的框架，吸引不少年輕人關注。

原訂2020年由日本脩志學院受託在名古屋承辦「第三屆觀音文化國際論壇」，受新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，跟東京奧運一樣延期至今年，卻促成首次台日聯手同時在兩地實體舉辦、透過視訊連結的線上論壇，別具意義。

全球百八觀音文化總會會長陳國寧說，今年主題為「跨越時空遇見觀音」，從台灣及日本兩地空間，探討觀音思想與時俱進的現代性意義。邀請6位台、日觀音研究學者、專家擔任講者，將進行6場專題演講與2場綜合座談。

6位講者包括：日本國立民俗博物館名譽教授立川武藏、臨濟宗大本山南禪寺執事虎山義秀、大阪觀光大學教授佐久間留理子、妙心寺派萬照山西光禪寺住持檀上宗謙，及古建築研究室臺灣各級古蹟審查委員李乾朗、靈鷲山佛教教團法教研究員楊士偉。

台灣特別請到莊芳榮、林保堯、李豐楙、陳清香、吳永猛、闞正宗等重量級大師與談，精彩可期。歡迎免費報名參加線上論壇。