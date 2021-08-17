華爾街日報周一報導，針對縮減寬鬆貨幣政策的時間表，聯準會內部有望達成共識，最快3個月內啟動，明年中完成退場，這也代表距離升息更進一步，引發金融市場出現恐慌情緒，不過財經名嘴兼美股分析師的Jim Cramer卻表示，投資人進行買賣時，不應該只關注在外界對於聯準會政策的推測，這可能導致錯殺股票，就算市場出現動盪，其實也是一個買點。

CNBC報導，曾是對沖基金經理人的Jim Cramer針對此消息發表看法，他說：「聯準會縮減寬鬆貨幣政策並非無關緊要，但其他力量正在影響近期市場的資金輪動，例如，美國消費者的實力是一項重要因素，將反應在各大企業的財報上。」

此外，阿富汗政治局勢的轉變、美中關係的角力及Delta變種病毒的影響都是觀察重點，Jim Cramer表示，「華爾街正在評估Delta的高度傳染性，並試著判斷對室內活動的影響程度。」

至於投資人該用何種態度面對此狀況，Jim Cramer則說：「我想提醒你，市場是存在週期的，盡量不要被嚇唬，而賣掉好股票，因為關於升息的喋喋不休是不重要的，這通常是一個輪轉。」

Jim Cramer給予投資建議，「如果你真的認為市場會因為縮減購債而受到重創，那應該利用這個機會買進疲軟的股票，因為當一檔股票受景氣循環而出現影響時，其實是一個買點。」