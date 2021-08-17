大陸男星吳秀波過去以電影《北京遇上西雅圖》、電視劇《軍師聯盟》走紅，被粉絲封為「國民大叔」，原本給人愛家形象的他，3年前卻遭小三陳昱霖爆料談地下情7年，讓吳秀波頓時在螢光幕前「被消失」。而陳昱霖因勒索罪入獄後，今年2月重獲自由，近日她曬出多張穿低胸洋裝的美照，可見她五官顯得更精緻立體，臉蛋也瘦了一圈，網友則為她打氣說：「滿血復活」、「強勢回歸啊！祝一切順利」。

陳昱霖2018年在網上投下震撼彈，承認與已婚的吳秀波談了不倫戀7年，因不甘被無故拋棄才公開，網上還傳出吳秀波以討論分手費為由，要求陳昱霖回北京，卻使她在機場被捕，疑似吳秀波設局，今年初判決書曝光則替吳秀波洗刷清白，文中表示：「辯護人提出，本案系吳秀波一方設局陷害，法院未予以認定」。

陳昱霖近照曝光（右），整張臉跟先前舊照（左）比變得更精緻。（圖／翻攝自harper_chen_0810 IG）

檢方認為，陳昱霖敲詐3700萬人民幣的行為，觸犯了勒索罪，但因未得逞，又因在羈押期間經過教育，思想發生變化，有良好的認罪態度和積極悔罪表現，因此判有期徒刑三年，緩刑三年，罰金人民幣十萬元。而曾和陳昱霖是獄友的一名海歸女碩士受訪時透露陳昱霖外貌氣質出眾，也很有內涵，藝術、佛學什麼都能聊，說到入獄原因，陳昱霖告訴她：「我進來是因為一個渣男，那個人告我敲詐勒索，不過他的事業也被毀了」。

今年2月陳昱霖正式出獄，時隔半年本月10日陳昱霖過生日時罕見曬出近照，寫下「母親的受難日紀念」，並曬出多張美照，可見她臉龐不如先前豐潤，但整張臉更立體，皮膚看似吹彈可破，眼睛也變大，下巴變更尖，網友紛紛讚她美貌依舊，不像是剛從監獄出來的人，她過去演出過梁修身導演電視劇《我在回憶裡等你》，另也有人期待她早日再接新戲重返演藝圈。