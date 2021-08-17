連鎖披薩競爭，近來以文創、數位科技角度扭轉品牌形象，不但從外送員的攝影視角出發，讓披薩的運送過程充滿生命力，也斥資百萬元優化APP點餐，導入最新「App Clip」體驗，提升數位服務。

必勝客台灣官方Instagram規劃「感覺怪有趣」跨界線上特展，結合多位在地創作家，首波展覽主題以「城市的時空騎遇─現在」，用比薩外送員的視角，捕捉一系列台灣街角美景，也用攝影作品為外送員「必勝哥」講述故事，讓披薩外送員的精神產生生命力，也為品牌帶來不同於產品的多元形象。

必勝客IG線上特展：外送員的萬戶迷途。（必勝客提供）

此外，看好民眾防疫緊繃心情微解封，必勝客限時至9月17日，推出平日限定「雙享餐」，個人比薩加紙包筆管麵特價209元，現省85元。

達美樂表示，因為疫情的影響，這1年來消費者更趨向網路訂餐，線上業績已飆升至7成以上，其中來自APP的業績也占約3成，且網路訂單的交易金額，及線上客人的忠誠度，都比實體通路來的高，因此優化數位點餐系統，率先業界採用Apple最新科技「App Clip」體驗。消費者只要將iPhone靠到NFC（近場通訊）標籤上，顯示簡易的功能卡片頁面，即可快速點餐選取優惠，配合合作銀行最高享25%刷卡回饋金。