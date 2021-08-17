大陸8月水泥報價出現跌深反彈，水泥雙雄台泥(1101)、亞泥(1102)營運可望回溫，今日空方仍占上風，台泥及亞泥跌幅都在1%左右，隨著雙雄無力支撐，嘉泥(1103)、環泥(1104)也隨勢壓低整理，上市水泥指數跌幅約在1%以上。

大陸部分地區5、6月出現豪大雨的情形，再加上嚴房市政策，市場需求大減，水泥價格下降。據中國大陸水泥網站資料顯示，目前水泥價格漸漸趨穩，還有局部地區出現小幅反彈，廣西貴港、賀州地區受惠庫存降低，水泥價格每公噸調漲30至50元人民幣；江西贛西、吉安、贛州、南昌、九江及贛東北地區，水泥價格預估每公噸調漲40~60元人民幣；至於湖南長株潭、常德、岳陽及益陽等地區水泥業者陸續公佈價格上調40元人民幣。

台泥第2季獲利符合法人預期，上半年稅後純益108.52億元，比去年同期略減0.7%，換算每股純益1.82元。隨著雨季結束，8月起水泥發貨量及價格回升，台泥大陸區收益可望重回正向成長，法人看好，台泥下半年營運將優於上半年，全年將連4年大賺逾200億元。

亞泥因雨季使得7月營收創下近5個月新低。受惠大陸水泥價格已經開始上漲，營運開始加溫。法人指出，水泥出貨量下半年可望同步成長，受惠於大陸基礎建設增溫、工廠興建，毛利率也同步攀升，第4季旺季效應值得期待。