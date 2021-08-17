士紙(1903)受惠出售營建房地及陽光士林珮柏旅館穩定挹注營收，使2021年第二季本業及營運維持獲利、每股盈餘（EPS）0.04元。帶動上半年本業顯著由虧轉盈，稅後淨利1.07億元、每股盈餘0.42元，雙創近13年同期高點。

士紙第二季合併營收0.99億元，雖季減23.88％、仍年增達1.44倍，為近6年半次高。毛利率58.65％、營益率14.41％，分創歷史新高及第四高。雖然業外轉虧導致稅後淨利0.1億元，季減達89.69％，但較去年同期虧損0.43億元大幅轉盈，每股盈餘0.04元。

合計士紙上半年合併營收2.3億元、年增達1.89倍，創近同期7年高點。毛利率58.25％、營益率17.44％，分創同期新高及近13年同期高點，本業顯著轉盈。配合業外收益挹注，稅後淨利1.07億元、每股盈餘0.42元，較去年同期大幅轉盈、雙創近13年同期高點。

士紙上半年單季營運均維持獲利，主要受惠福德路轉角隱秀社區合建案出售收入達1.36億元，以及陽光士林珮柏旅館轉型防疫旅館穩健挹注，使客房收入0.2億元、年增達近2.13倍。而消費品商品銷售0.36億元、微減0.36％，租賃收入0.37億元、年增2.17％。

以第二季營收觀察，營建收入0.52億元，季減37.78％、去年無貢獻，客房收入0.1億元，季減0.3％、年增達近3.59倍。商品銷售0.18億元，季增1.77％、年減7.71％。租賃收入0.18億元，季增1.06％、年增0.94％。

士紙7月自結合併營收1571萬元，月增13.75％、年增33.28％。累計前7月合併營收2.46億元、年增達59.47％，創近7年同期高點。士紙總經理蔡丞哲表示，消費品事業將持續強化電商布局，虛實整合深耕企業客戶，以擴大市占率、增加獲利。

土地資產方面，士紙目前5項開發案中，今明2年將有多案將陸續動工興建。其中，五號倉庫旅館都更開發案已完成建築執照申請作業，將興建地上12層、地下3層的旅館大樓，本季將開工興建、預計2025年完工，將委託國際連鎖飯店品牌管理。

而福德路18號自有土地開發案，預計新建地上9層、地下3層的複合型商業大樓，包括精品旅館、商場及餐廳。光華二小段整合鄰地合建，將興建地上10層、地下2層的智慧住宅大樓，預計近期取得興建執照、明年動工興建。

此外，士紙亦參與大同區大同段二小段的年豐建設合建案，首季完成危老重建計畫、正申請興建執照中、預定明年興建。而延宕已久的士林紙廠舊廠土地開發案，將與北市府持續完成都市計畫代辦事項，透過都更途徑分期分區辦理，預計朝複合式開發方向發展。