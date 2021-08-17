美軍撤出阿富汗，塔利班迅速攻陷首都喀布爾，美國的亞洲政策受到質疑。有美國專家認為，中國可能會藉機測試拜登政府對盟友的承諾，但美國撤軍正是為了更專注於與中國的競爭。

專家並認為，部分中國媒體及學者把美軍撤出後的阿富汗，與台灣的處境拿來做比較，是一種「攻心戰」。但正因美國撤軍是專注於與中國競爭，台灣在美國對中及整體國家安全戰略中的位置，會更加重要，而非相反。

美國之音（VOA）中文網報導，前美國國防部長辦公室中國科科長包士可（Joseph Bosco）認為，美國拋棄阿富汗，會使台灣人或關心台灣的人感到擔心。而中國、北韓則可能利用這個機會測試拜登（Joe Biden）政府，觀察其對盟友的保證是否可信。

根據報導，中共外圍官媒環球時報15日發表評論聲稱，「民進黨政府」應從美國撤軍中汲取教訓，阿富汗遭到美國拋棄後局勢快速翻盤，「是否是台灣未來命運的某種預兆」。此外，一些學者也有類似表述。

美國智庫史汀生中心（Stimson Center）中國項目主任孫韻認為，中國媒體或學者把阿富汗與台灣拿來做比較，是一種「攻心戰」，目的是要告訴台灣人民「美國不可靠」。但她認為，這種比較「完全站不住腳」。

報導指出，孫韻分析，美國的國家利益並不以阿富汗為核心。正因美國與中國有「大國競爭」關係，也正因美國要把注意力及政策資源，更多地轉移到與中國有關領域，這才使得自阿富汗撤軍變得更重要，或者說「重中之重」。

孫韻表示，雖然拜登政府因為自阿富汗撤軍受到很多非議和批判，但他們從阿富汗撤軍的決心「一點都沒有變化」。

她指出，正因美國自阿富汗撤軍是為了更關注與中國的競爭，從這個角度來看，台灣應該是從中獲益的，而不是受到損失，因為這樣只會使台灣在美國對中戰略或整體國家安全戰略中的位置更加重要，而不是無足輕重。（編輯：翟思嘉）1100817