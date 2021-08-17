中國國務委員兼外長王毅16日應約同俄羅斯外長拉夫羅夫通電話。王毅表示，日本一些政要卻逆歷史潮流而動，公然參拜供奉二戰甲級戰犯的靖國神社，是對國際正義的挑釁；中俄要攜手捍衛歷史真相，反對粉飾美化軍國主義的行徑，制止篡改歷史的圖謀，絕不容許為侵略歷史翻案。

王毅指出，8月15日是日本戰敗並宣佈無條件投降的日子。76年前人類進步力量戰勝日本軍國主義和法西斯主義的這一歷史時刻，值得永遠銘記。這一天也應是日方深刻反省侵略歷史的日子，但日本一些政要卻逆歷史潮流而動，公然參拜供奉二戰甲級戰犯的靖國神社，這是對人類良知的挑釁，是對國際正義的挑釁。一切愛好和平的國家和人們都不能容忍，都應予以強烈譴責。

王毅強調，第二次世界大戰是人類歷史上一場空前浩劫。中俄作為亞洲和歐洲主戰場，付出巨大民族犧牲，並肩抗擊法西斯主義，為挽救人類命運、維護世界和平建立了不可磨滅的功勳。作為二戰主要戰勝國，中俄要攜手捍衛歷史真相，反對粉飾美化軍國主義的行徑，制止篡改歷史的圖謀，絕不容許為侵略歷史翻案。要攜手捍衛人類尊嚴，譴責侵略者的惡行，防止歷史悲劇重演，絕不容許任何淡化、推卸歷史罪責的言行。要攜手捍衛二戰成果，維護國際公平正義，絕不容許任何人挑戰戰後成果和國際秩序。

拉夫羅夫則表示，二戰結束紀念日即將到來，俄中在維護歷史真相，反對篡改二戰成果方面開展了重要合作。俄中作為二戰期間抗擊法西斯主義和軍國主義的主要戰場，為擊潰侵略者作出決定性貢獻。雙方應繼續加強協調，共同舉辦紀念活動，反對任何勢力對歷史的抹黑。