國民黨高市議員李雅靜今總質詢認為，以現金1000元取代高雄券，可以節省印製高雄券經費，不怕別人偷印或是仿冒，造成更多負擔，也不用擔心市民會存起來。（柯宗緯攝）

行政院規畫五倍振興券的面額擬為3張1000元券、2張500元券及5張200元券，不少民眾直說面額太大不方便。針對高市府將推出的「高雄劵」面額，高雄市長陳其邁表示，會用小面額方式規畫，對於業者較為方便。不過，藍營議員則認為，應該發現金，省下大筆印刷費，也可防止被仿冒。

媒體今詢問陳其邁有關五倍券面額，民代向中央反映希望多增加百元面額，陳其邁指出，中央的五倍券發放方式有兩種，一種是數位券，簡單講就是用電子支付的方式，這個沒有面額問題，也會比較方便。

陳其邁提到，第二個就是實體券，他並不是很清楚到底規畫如何，但還是以小面額來講，對民眾會比較有利，至於高雄券也會用小面額的方式，如此一來針對小攤商，尤其是受衝擊最嚴重的餐飲業在使用上會比較方便。

國民黨高市議員李雅靜今總質詢認為，以現金1000元取代高雄券，可以節省印製高雄券經費，不怕別人偷印或是仿冒，造成更多負擔，也不用擔心市民會存起來。

針對搶攻振興五倍券商機，李雅靜還拋出，高市府乾脆以1.2倍兌換現金給收到的店家，假設1000元振興券可兌換1200元現金，「重賞之下，必有勇夫」，店家會規畫促銷方案，更勝於經發局單打獨鬥，再加上觀光局等局處合力辦活動，可望吸引外縣市遊客。

陳其邁答詢時表示，重點還是要刺激民眾消費，把錢留在高雄，因此還是會印高雄券，發高雄券比直接兌換現金而言，對高雄相對有利，針對議員提出的方案，可以再做檢討。