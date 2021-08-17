《海豹突擊隊》第四季劇照。（AXN提供）

《諜海黑名單》第八季劇照。（AXN提供）

加拿大影集《熱血菜鳥護士》由《河谷鎮》蒂拉斯科比、《聚魔櫃》娜塔莎卡利斯、《實習醫生》桑迪西杜、《盲點》喬登約翰遜海因茲、《工作媽媽》小唐納德麥克林主演，有別於多數以外科醫生為主的「醫療」題材劇，第一季背景設定於多倫多，以新進的5位菜鳥護士為故事主軸，透過「護士」的視角窺探醫院的職場生態，帶領觀眾進入忙碌的急診間，看5位菜鳥護士如何在醫院最前線順利應變各種緊急事件，以及他們在醫院中與病人、家人和同事之間交織出的熱血精彩故事。該劇20日起，每週一至五晚間8點AXN播出。

另外，有著軍事影集標竿之稱的《海豹突擊隊》第四季，主要講述一支由精英組成的美軍特戰部隊（SEAL），在面對非常規戰爭、國內外防禦、反恐行動、特殊偵查等任務前，他們是如何訓練以及規劃、執行國家委派給他們的各種高危險任務。本季中，令人敬重的指揮官傑森（大衛布雷納斯 飾）將持續帶領精英戰士們執行在世界各地的秘密任務，即使面對毫無勝算的戰況，海豹突擊隊的成員們依舊充分展現他們無所畏懼的奉獻精神，誓言帶給觀眾一場熱血沸騰的視覺饗宴。該劇每週一、二晚間9點AXN播出。

還有在美國收視破1的好劇《諜海黑名單》第八季，主要講述人稱「紅爺」（Red）的犯罪天才雷蒙德雷丁頓（詹姆斯史派德 飾），因手握列舉重大罪犯的「黑名單」，在某天主動自首成為FBI一員後與FBI探員莉茲（梅根布恩 飾）共同追緝頭號罪犯，展開一連串危險刺激的貓捉老鼠遊戲，如此精采絕倫的熱血劇情，更讓美國電視台宣布確定續訂《諜海黑名單》第九季，究竟「紅爺」自首的背後到底隱藏著什麼謎團？該劇每週一、二晚間10點AXN播出。