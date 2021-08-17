當年因故自少女偶像團體「畢業」的三上悠亞，2015年改了現在這個藝名，同時AV出道，憑藉天使臉孔與豐滿好身材一炮而紅，名氣大過於女團時期，無論作品銷售量還是人氣都是頂尖，被封為「國民AV女優」，如今可愛依舊的她，在昨天(8/16)迎接了28歲生日，昨晚她為此特地開了直播，還製作了生日新影片，除用三種語言對粉絲說話外，還發表了出道6週年重大宣布。

三上悠亞轉職當AV女優，比起當少女偶像時更紅，是當今日本成人影視圈最具代表性的女優之一，甚至紅到可逆襲演藝圈的程度，直接跨出日本國境，經常接到海外代言、商演邀約等工作，2018年組成了唱跳女子團體「Honey Popcorn」，在南韓出道，三上悠亞是隊長擔當，她因此在社群有著相當高的關注度，一舉一動都是焦點。

事實上三上悠亞轉戰AV，除了藝名之外，其他個人資料都沒有隱藏，愛知縣出身的她，真實生日1993年8月16號，昨天是她的28歲生日，三上悠亞在生日當天，於個人YouTube頻道上傳了新影片，打了3語字幕跟粉絲們道感謝，足見粉絲遍及海內外，她也驚喜宣布6週年大企劃，就是要發行「NFT」，也就是Non-Fungible Token非同質化代幣，細節尚待之後進一步說明。

NFT非同質化代幣是一種加密數位商品，兼具高防偽性與高單價，目前在日本正夯，許多藝人、寫真女星都積極投入這塊市場，可見對NFT的未來發展相當看好，台灣名人的部分，中信兄弟「啦啦隊女神」峮峮、轉型IT企業家的台籍女星「魅惑女神」咖滋咪，也都在日本發行了NFT，如今三上悠亞拋出震撼彈，宣布加入戰局，是震撼業界的大消息。