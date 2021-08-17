貨櫃三雄成為台股票房毒藥，台驊董事長顏益財先前以「一張不賣、奇蹟自來，反向加碼、源源不絕」的16句箴言，為航運股投資人加油打氣，面對近日股價大幅回檔，他今日在股東會後以「任憑風浪起、穩坐釣魚台」形容持股心境，他個人不只自掏腰包參與陽明現增，更超過外界所說的600張。

隨著航海王落難，外資法人更是喊出的目標價更是一家比一家低，顏益財今天也首度對這些目標價表示，外資法人就是在公司寫一寫文章，為了交差，這些報告都是有目的，「調低目標價，讓大家殺」，投資人看一看就好，他自己是不看的。

貨櫃三雄近月股價大幅回檔，內外資研究機構對指標股長榮展開論戰，法人多空意見紛陳，長榮最高目標價喊到371元，去年來一路唱衰喊賣長榮的美銀證券卻只給出89元目標價，差距竟達3倍以上，也讓持股的「水手們」霧裡看花。

美銀證券的說法是，儘管長榮7月營收亮眼，營運動能可望維持整個下半年，但長榮股價目前處在2022年底預估股價淨值比2.4倍位置，評價著實太貴（too expensive），給予「劣於大盤」投資評等，推測未來12個月股價是不足三位數的89元。

對於長榮目標價不到三位數的估值，顏益財不以為然，認為法人作的報告「都是有目的的」，外資在萬海300元以上、長榮、陽明200元以上就賣了，這時候卻出這個報告，也大嘆「其實我們這個（航運）行業沒有那麼複雜，就是供需關係」，現況就是這一兩年，供給不足以應付需求，航運景氣還是看好。