台南市育樂事業商業權益促進會理事長曾正義為業者發聲。（曹婷婷攝）

「台南市育樂事業商業權益促進會」今天揭牌。（曹婷婷攝）

「3個月沒薪水」、「要工作要生存」！疫情雖降二級，但包括夜總會、舞廳、酒店、電子遊藝場等遊樂場仍維持關閉，台南萬象大舞廳號召酒吧、舞廳等業者籌組「台南市育樂事業商業權益促進會」今天揭牌，數十位業者強調合法經營也落實配合防疫，停業3個月，員工快活不下去，高舉看板、呼口號。

今天包括台南市3間合法舞廳業者、遊藝場等業者都到場高呼「要生存」。台南市育樂事業商業權益促進會理事長曾正義表示，台南已經50天沒有本土疫情了，台南舞廳相關防疫措施也都準備好了，封閉舞廳舞池封閉、包廂採梅花座，每張沙發座位中間都設隔板，防疫做到滴水不漏，希望中央能放寬，讓他們有一口飯吃。

曾正義說，去年因為疫情影響，政府一度要求合法登記舞廳、酒店勒令停業，當時停業1個半月，很多店內小姐為了生存而出走，流入非法未登記列管小吃部等場所，等到合法店家獲准復業，小姐已經很難找回來，演變成「關閉合法事業，助長非法營業」。

他以萬象舞廳為例，包括小姐、少爺、清潔人員、計程車隊約近300名員工，3個月沒工作，大家幾乎都很難生活，懇請政府重視業者心聲。一名擔任少爺的員工吐露，3個月來沒想薪水，還要支付房貸、車貸，只能靠借貸度日，「再不復業，不敢想接下來怎麼辦？」