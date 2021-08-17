國民黨主席江啟臣今天正式登記，並請假競選連任，宣布參選宣言時，他承諾要信守領導、改革等5大承擔，更要帶領國民黨全面反攻，達成5大目標，包含國民黨2項公投全數過關、邀請領袖級特使推動兩岸交流、2022執政縣市「15＋」、提出明星級不分區前3名、2024總統造王與國會過半，「若其中一項沒達成，就辭職下台」。

江啟臣上午在前台中市長胡志強、「好兄弟」前立委顏寬恒、陸軍官校會長羅際琴等軍系人士陪同下，正式登記競選連任，喊出「正派承擔，啟動未來」口號，值得注意的是，有近30名在這一年半參加過願景營的青年朋友到場助陣，力打與青年齊一陣線形象牌。

國民黨黨主席江啟臣17日登記國民黨主席選舉，江啟臣（左二）發表連任演說後，開心與青年軍自拍。(陳怡誠攝)

江啟臣表示，他登記參選黨主席，當然知道未來道路勢必充滿荊棘，但更相信「正派承擔，啟動未來」是國民黨領導人必須堅守的價值，他當眾承諾黨員，連任黨主席後，不但要信守5大承擔，更要達成5大目標。

國民黨主席江啟臣上午在前台中市長胡志強、「好兄弟」前立委顏寬恒等陪同下，正式登記競選連任。（趙婉淳攝）

首先，5大承擔，包含復興壯大國民黨的「領導」承擔、擦亮國民黨品牌價值的「改革」承擔、擔起國民黨溝通世代責任的「世代」承擔、爭取黨內共識最大集結「共識」承擔，以及「戰鬥」承擔，也就是堅持國民黨最大敵人是自我突破，要挑戰的對手是民進黨獨大傲慢。

記者會結束，到場擔任加油團的青年朋友邀江啟臣合影，江也大方拍照。（趙婉淳攝）

江啟臣指出，藉著5大承擔，他要帶領國民黨全面反攻，達成5大目標，包含帶領國民黨2項公投全數過關、邀請領袖級特使代表國民黨全面推動兩岸交流、2022國民黨執政縣市「15＋」、提出明星級不分區前3名，以及2024總統大選擔任造王者，力拼國會過半。

江啟臣並允諾，其中只有一項目標沒達成，他就辭職下台，並強調，他絕不是國民黨復興的「過渡者」，而是立志以無私初心，為國民黨找出「最強候選人」，扮演國民黨重返執政的「造王者」。