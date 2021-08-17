前行政院祕書長林益世擔任立委期間涉索賄案，台灣高等法院更一審依公務員假借職務上之權力及機會恐嚇得利罪判刑4年10月，目前最高法院審理中，由於他的境管15日屆滿，高院認為仍有必要性，裁定8月16日起對林益世延長限制出境、出海8月。可抗告。

特偵組起訴林益世，在2010年立委任內收受地勇公司負責人陳啟祥6300萬元賄賂；2012年又在行政院祕書長任內索賄8300萬元未遂，檢方以「豺狼當道，安問狐狸」典故，狠批林益世貪腐，求判無期徒刑。

台北地方法院認為林收賄「喬」民間公司合約，不是立委職務上行為，僅依刑法公務員假借職務權力機會犯恐嚇得利、洗錢罪判刑7年4個月；高院認為林益世以立委權力，對中鋼、中聯公司高層人士加以恐嚇，構成貪汙罪的違背職務收賄罪重判12年。

林益世涉犯財產來源不明罪部分，最高法院前年已判刑2年定讞，他服刑後去年假釋出獄；涉貪部分最高法院撤銷後，更一審認定，林益世涉犯的罪行為公務員假借職務上之權力及機會故意犯恐嚇得利罪，且事證明確，但因符合速審法減刑規定，輕判4年10月。

境管部分，高院認為本案現由三審最高法院審理，依訴訟進行程度、林益世學經歷、經濟能力、所涉本案犯罪情節，權衡國家刑事司法權的有效行使、社會秩序及公共利益維護等，認定仍有繼續限制出境的必要，裁定16日起延長限制出境8個月。