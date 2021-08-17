頭痛到底是不是一種疾病？許多人都把這種不舒服當成一種症狀，歸因於疲勞、壓力大或是空氣不好、缺氧等外在原因造成。不過若是神經血管性的「偏頭痛」，其實是腦部的原發性疾病，與一般頭痛大不相同，但民眾常常分不清楚，一痛起來不是靠止痛藥就是喝咖啡，極力用各種方式想要迅速壓抑痛感。這些做法到底對不對？

●具有這些特徵 就要當心是「偏頭痛」

奇美醫院神經內科主治醫師林高章指出，常有頭痛症狀的民眾，該注意頭痛發作時的狀態，如果符合下列四點，要快就醫確認是否偏頭痛：

(資料來源/奇美醫院神經內科主治醫師林高章提供)

(資料來源/奇美醫院神經內科主治醫師林高章提供)

●台灣近10人就有1人偏頭痛 200萬人深受其害

林高章醫師進一步指出，偏頭痛發作時常嚴重影響生活及工作，病患無法出門，必須在家臥床休息，造成失能；且偏頭痛可能引發精神及睡眠方面等相關合併症，如憂鬱、焦慮、失眠等。

全球統計顯示，偏頭痛患者平均每個月有近10天生活受偏頭痛所影響，平均病齡更長達11.6年，依此換算，平均每位患者因偏頭痛所帶來的失能導致生命耗損4年，足見偏頭痛為不容小覷的疾病。

●偏頭痛一發作就吃止痛藥？ 醫：對了一半－－注意藥物不能過度、過量

讓患者痛不欲生的發作期，不少人選擇先忍耐，等到痛得不行時才吞止痛藥，就怕藥吃多了沒有效或是傷肝。到底急性發作時該怎麼應對？

台灣頭痛學會陳韋達理事長強調，患者可以掌握「痛了就吃」的原則，於產生痛感時就服用效果較佳，若等到忍不住才吃止痛藥，則會影響藥效。同時偏頭痛急性發作時，猛喝咖啡又吞止痛藥，可能造成短時間內的咖啡因攝取過量，反而加劇疼痛。

醫師特別提醒，止痛藥只能治標，急性止痛藥物每週不得超過2天、每月不得超過8天，否則可能造成反效果，反而再添藥物過度使用性頭痛。

●專科醫推薦：最強三招消除疼痛、減少發作

陳韋達醫師指出，當頭痛發作頻率多達每月15天以上，且有8天具偏頭痛特徵，並持續3個月以上，偏頭痛可能已經進展成「慢性偏頭痛」，必須透過醫療緩減。

1.投以預防藥物：

陳韋達醫師說明，對付慢性偏頭痛，可以透過預防性治療，來減緩頭痛頻率、達到預防效果。目前已有專門為偏頭痛所設計的CGRP單株抗體的針劑型藥物，能大幅降低患者用藥頻率、減少頭痛發作次數，為慢性偏頭痛治療提供了新的選擇。

(資料來源/台灣頭痛學會理事長陳韋達醫師提供)

2.詳細記錄頭痛日記：

對抗偏頭痛，從了解誘發因子開始，如何正確記錄「頭痛日記」更是關鍵！陳韋達理事長指出，「頭痛日記」是診治過程中不可或缺的要素，除了有助於醫病雙方了解頭痛規律、誘發因子、發生前兆、藥物使用情形外，更能幫助掌握疾病的發展、預期頭痛的發生，並評估偏頭痛症狀是否有達到良好的控制，進而給予合適的治療工具。

同時，詳細記錄頭痛日記，更與接續使用治療方式是否有健保給付相關，若在指定療程後，評估每月頭痛天數相較於治療前降低5成，方能持續給付。

3.調整生活作息

林高章醫師則是提醒，除了搭配藥物治療、落實頭痛日記外，正常作息、規律運動、維持良好生活習慣皆是對抗疾病的不二法門，同時適時地調節壓力，才能及早遠離偏頭痛的危害。

世界衛生組織將偏頭痛列為10大健康疾病之一，根據最新《全球疾病負擔研究》，偏頭痛高居導致失能的疾病第2位長達30年，而對於15-49歲的年輕族群，更是造成失能、殘疾的首要原因。別把偏頭痛當成「公主病」或是「裝病」，患者應該盡速與醫師討論自身狀況，以選擇最適合的治療方式。