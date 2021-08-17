中國務委員兼外長王毅16日應約同俄羅斯外長拉夫羅夫通電話。針對阿富汗局勢，王毅表示，中俄有必要加強戰略溝通與協作，推動阿塔負起責任；鼓勵阿塔與各方一道組建開放包容的政治架構；阿富汗新政權應與各類國際恐怖勢力畫清界限。

王毅指出，阿富汗局勢出現劇變，前政權不戰而垮，塔利班宣佈取得勝利。國際輿論普遍認為，這一結局有其內在邏輯和必然性，標誌著軍事干預、強權政治不得人心，終將失敗。

王毅強調，新形勢下，中俄有必要加強戰略溝通與協作：一是維護中俄在阿正當利益，及時溝通情況，相互支援，推動阿塔負起責任，切實保障中俄人員、機構和企業的安全。二是鼓勵阿塔奉行溫和穩健的宗教政策，與各方一道組建開放包容的政治架構，奉行和平友好的對外政策，特別是同鄰國和睦相處，實現阿的重建和發展。

此外，王毅稱，三是阿富汗新政權應與各類國際恐怖勢力劃清界限，約束、打擊包括「東伊運」在內的恐怖勢力，防止阿富汗再度成為恐怖極端勢力的聚集地。

拉夫羅夫表示，阿富汗局勢變化對世界形勢帶來複雜影響。塔利班宣稱阿富汗戰爭已結束，已開始維持喀布爾治安，願保障各國外交使團安全。俄方願同中方就阿富汗形勢發展演變及時對表，共同應對。