聯亞疫苗EUA審核結果未通過，指揮中心指揮官陳時中指出是聯亞的中和抗體效力差，是未通過的主因。然而，胸腔暨重症醫師黃軒表示，不想重症、死掉，需要的不只是抗體，而是T細胞的反應，直言「中和抗體檢測多好、多高，只是商業手法的把戲而已！」

黃軒在臉書指出，各廠商一直說抗體有多高，那其實只是免疫系統的初階反應而已，真正可以讓人免於重症和死亡的是負責殺毒的「T細胞反應」，不只是因為人體內產生很多的中和抗體而已。

黃軒表示，單純的抗體，只是輕症患者的滅毒主要工具，真正能對抗病毒的殺手，是叫CD8+T細胞，也就是「殺手T細胞」，只有有用的殺手T細胞持續存在，才可能殺死重症病患身體內的COVID-19病毒。一但進入重症狀態，決勝點就是看你的殺手T細胞強不強、夠不夠久、T細胞殺毒的工具好不好。

為什麼需要的不只是抗體？黃軒表示，有科學家研究在COVID-19重症存活下來的人，和重症死亡的人，檢查他們血液中的T細胞濃度差異，才知道重症存活者，其第一線參與戰鬥的T細胞，都維持很高的水平﹔而重症死亡者，都無法維持有效的T細胞反應，因此人不想死，需要的不只是抗體而已，還需要的是T細胞參與。

黃軒表示，T細胞在對抗病毒感染中扮演非常重要的角色，負責殺毒，其中輔助性T細胞為協助淋巴細胞B細胞產生抗體，和協調其他免疫細胞的應答，而殺手T細胞負責殺死受感染的細胞，以減少病毒量，此外，T細胞還有記憶病毒的記憶性T細胞、防止免疫過度反應的調節T細胞。所以人類身體內需要的不只是有足夠的抗體，也得有足夠、真的可以工作的T細胞。且疫苗一定要打完二劑滿14天，體內才能有足夠的T細胞保護，免於重症、死亡。

對於EUA沒過，聯亞表示，疫苗經第一、二期臨床證實是高度安全，可有效誘導T細胞毒殺病毒，且對印度Delta變異株，仍保有與原始病毒株相近的中和抗體效價，但食藥署公告是以對原始病毒株中和抗體效價，與AZ比較，當作EUA免疫橋接認定標準。