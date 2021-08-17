國產疫苗兩樣情，高端(6547)新冠疫苗開打倒數，今日股價一度又攻漲停373元，雖未能鎖住，但漲幅仍在9%以上，相關供應鏈的台康生技(6547)、東洋(4105)今日續漲，但是聯亞生技的新冠疫苗昨未通過緊急使用授權(EUA)消息一出後，子公司聯亞藥(6562)昨股價最低觸及100元，今日賣壓蜂擁而出，曾一度大跌逾50%以上，最低曾至82.9元，隨即漸漸攀高。

聯亞生技針對冠肺炎疫苗(UB-612 COVID-19 Vaccine)未取得緊急使用授權(EUA)表示遺憾，也強調免疫橋接應多方考量，並指出將與CDE及TFDA申訴，提議以Delta變異株同時比較UB-612與AZ疫苗所產生的抗體力價，並以原來的兩項統計標準進行免疫橋接試驗，以客觀評估UB-612疫苗的中和抗體保護力，以免錯失了一個極有可能對抗Delta變異株的優良疫苗。

台灣國產新冠疫苗確定只有高端了，並且在8月23日就要開打，多頭反應十分熱烈，高端今日再衝漲停，雖未能鎖住，但漲幅仍在9%以上。針對高端疫苗數量是否充足，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中在昨日表示，現在總共有61萬多劑，不排除施打過程裡，如果可以及時檢驗完成的，也會馬上加入施打。