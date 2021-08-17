行政院長蘇貞昌17日到嘉義縣視察，針對趙少康臉書貼文拿阿富汗喻台，「兵臨城下那天，蔡英文要戰還是逃？」，蘇貞昌說，阿富汗是內部亂，外部想要幫忙都沒有辦法，唯有自助、才能人助，呼籲台灣人要堅定自己國家信念，要相信只有自己守住這片土地，別人才攻不進來、吞不下去，自己不要內亂，也不要看台灣好像會亂起來。

蘇貞昌說，當年國民黨威權統治、戒嚴台灣38年，我們在戒嚴中不怕被殺、被關，為台灣打開民主大門，今天還有強國假借武力要併吞台灣，我們同樣不怕被殺、被關，我們一定守護這個國家，守護這片土地，不像有些人老是長敵人威風，減自己志氣。

蘇貞昌說，阿富汗活生生血淋淋的教訓是內部亂，外部想要幫忙都沒有辦法，唯有自助才能人助，台灣人要堅定自己國家信念，要相信只有自己守住這片土地，別人才攻不進來、吞不下去，也只有自助，別人、要幫忙我們的好朋友，才能有機會、有時間幫忙。

蘇貞昌說，美國、日本及周邊國家都一再地對台灣表示關心，日本、美國、甚至於南韓周邊國家也一直對台海和平穩定非常重視，所以「德不孤，必有鄰」，台灣人一定會堅決守護台灣。

蘇貞昌呼籲，我們自己不要內亂，也不要看台灣好像會亂起來，或台灣容易被人家吃下去的這種心理，自己唱衰自己，希望大家一起團結，就像團結對抗疫情一樣，在全世界變種病毒肆虐，各國疫情嚴峻時候，唯有台灣能夠在短短90天內就讓疫情穩定下來，讓確診數只有個位數，這是第二次防疫成功的奇蹟。

蘇貞昌說，台灣人就是這樣，大家團結一致，我們不會自己亂，我們也會告訴想對台灣侵略、謀取的外國武力，不要妄想。