江啟臣今天登記完成，結束後召開記者會。（趙婉淳攝）

完成登記競選連任的國民黨主席江啟臣，今天正式公布發言人團隊，由文傳會副主委鄭照新擔任總發言人，邀請有「松山劉德華」之稱的青年部副主任詹為元、國際部專員吳亮儀擔任發言人，兩人分享接到邀請的經驗，感謝江啟臣願意給青年機會，栽培青年。

吳亮儀分享當初接到江啟臣邀請時，感到非常開心，感謝江願意栽培年輕人；詹為元透露，接到邀請擔任發言人一職時，誠惶誠恐，談話到一半，還秀出右手肌肉，提到外界說江啟臣「改革力度不強，簡直硬爆了」，在議員提名N＋1，不分區每5名增加1席青年，這難道不是為了大我而放棄小我嗎？