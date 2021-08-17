完成登記競選連任的國民黨主席江啟臣，今天正式公布發言人團隊，由文傳會副主委鄭照新擔任總發言人，邀請有「松山劉德華」之稱的青年部副主任詹為元、國際部專員吳亮儀擔任發言人，兩人分享接到邀請的經驗，感謝江啟臣願意給青年機會，栽培青年。
吳亮儀分享當初接到江啟臣邀請時，感到非常開心，感謝江願意栽培年輕人；詹為元透露，接到邀請擔任發言人一職時，誠惶誠恐，談話到一半，還秀出右手肌肉，提到外界說江啟臣「改革力度不強，簡直硬爆了」，在議員提名N＋1，不分區每5名增加1席青年，這難道不是為了大我而放棄小我嗎？
完成登記競選連任的國民黨主席江啟臣，今天正式公布發言人團隊，由文傳會副主委鄭照新擔任總發言人，邀請有「松山劉德華」之稱的青年部副主任詹為元、國際部專員吳亮儀擔任發言人，兩人分享接到邀請的經驗，感謝江啟臣願意給青年機會，栽培青年。
吳亮儀分享當初接到江啟臣邀請時，感到非常開心，感謝江願意栽培年輕人；詹為元透露，接到邀請擔任發言人一職時，誠惶誠恐，談話到一半，還秀出右手肌肉，提到外界說江啟臣「改革力度不強，簡直硬爆了」，在議員提名N＋1，不分區每5名增加1席青年，這難道不是為了大我而放棄小我嗎？
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。