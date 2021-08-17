日前新北市林口區一名年約20歲的外籍楊姓女學生到一家連鎖超商內，向張姓店員表示要購買20000元的遊戲點數，該超商因平時即為警方固定巡簽的商家，與警方互動良好，對於警方經常宣導的反詐騙內容也相當熟悉，機敏的店員聽聞女學生一次要購買20000元的遊戲點數，馬上察覺女學生可能遭到詐騙，隨即通知店長，店長也馬上聯繫轄區的林口派出所到場協助。
員警到場後，女學生雖顯得相當緊張，但在員警的安撫下慢慢的將原委說明清楚，員警聽完後明確的告知女學生這就是詐騙，原來女學生於網絡上認識一名男網友，雙方相當聊得來，於是約定出來碰面，但男方卻藉故未出面，還要女學生先轉遊戲點數給他才能出來見面，幸好在機警的店員與熱心的員警協助下，女學生才免於受騙，事後女學生也相當感謝店員與員警的幫助。
警方呼籲民眾，疫情期間網路交友盛行，但相關的詐騙案類也層出不窮，提醒民眾網路交友應謹慎，若涉及金錢交易極可能是詐騙，可撥打110報案電話或165反詐騙專線求證，避免感情、財物兩頭空。
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