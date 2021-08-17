日本政府昨天起對疫情較嚴峻、正實施緊急事態宣言的東京都、大阪府等6地開始配發英國藥廠阿斯特捷利康（AZ）疫苗，第一批共5萬2800劑，對象原則為40歲以上，從23日起施打。

日本政府厚生勞動省7月30日決定，開放民眾公費施打AZ疫苗，這是日本繼輝瑞（Pfizer）&BNT疫苗及美國莫德納（Moderna）疫苗後，第3個為避免COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情蔓延，緊急進行「臨時接種」的疫苗。

日本讀賣新聞報導，AZ疫苗施打對象原則上是40歲以上人士。未滿40歲、對輝瑞或莫德納疫苗的成分可能會有過敏反應者等，也可施打AZ疫苗。

琦玉縣川口市將從23日起為民眾接種AZ疫苗，首批3750劑已經被預約8成以上，許多40、50多歲的民眾認為，與其繼續等輝瑞或莫德納疫苗，不如先打AZ。

為了配合這些多為上班族的40、50多歲的族群，接種時間設定為下午5時到晚間9時。

大阪市也規劃從本月23日起，每週接種3780劑AZ疫苗，目前開放名額已被預約6成。

東京都武藏野市規劃從9月4日起接種AZ疫苗，1100 劑已全被預約完畢，甚至有不少30多歲的民眾詢問能不能接種。

日本目前因COVID-19疫情嚴峻，對東京都、埼玉縣、千葉縣、神奈川縣、大阪府、沖繩縣等6都府縣發布「緊急事態宣言」。（譯者：顧荃/核稿：盧映孜）1100817