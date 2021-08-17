台電發言人張廷抒今天證實，繼10日總管理處爆出一名員工染疫後，昨天再有一人確診感染COVID-19，目前該單位約百名員工已安排進行核酸檢測（PCR），在結果出爐前採居家辦公，並加強自主健康管理。

台電一週爆出2例確診案例，原訂今天上午10時要舉辦「節電神曲影音徵件活動記者會」也臨時喊卡。

張廷抒表示，總管理處一名員工在10日確診後，立即進行隔離與治療，該單位則啟動全面快篩，台電並採購大量快篩試劑，供有接觸疑慮的員工使用，並鼓勵自主快篩。

張廷抒進一步表示，昨天確診的員工毫無症狀，快篩陽性後，安排進行PCR，結果仍為陽性，截至目前為止，總管理處有2人確診。

張廷抒指出，總管理處已緊急採取應變措施，整層樓已進行全面清潔消毒，整棟大樓在週末時會再全面清消，目前該單位約百名員工已安排進行PCR，在結果出爐前採居家辦公，並加強自主健康管理。

而同樓層其他辦公室的員工採分流辦公，一半員工居家辦公，一半進公司，以減少辦公室群聚人數，同時要求員工自主健康管理。

台電強調，總管理處每週均進行全面清消作業，爆出確診案例後，已啟動相關管控措施，減少人員走動與互相交談等，避免業務交叉感染，並加強確診者同樓層及相關活動路徑進行清潔消毒工作。（編輯：潘羿菁）1100817