消防救護人員合力將漂浮在愛河河面的女浮屍打撈上岸。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

高雄市位於河堤及天祥路的愛河今天上午晨運民眾發現河面趴臥一具女屍，嚇得趕緊報警，這已是愛河流域2天內發現的第3具浮屍；消防員將女浮屍打撈上岸，死亡的婦人身穿紅點上衣及咖啡色短褲，身上並無可證明身分文件，警方呼籲家中如有失蹤婦人的民眾，可向左營分局聯絡。

警方指出，有民眾在17日上午10時27分許經過河堤和天祥路段的愛河流域，發現河中有婦人整個人俯趴在河面上，嚇得報警，警消到場，先由身穿救生衣的消防員下到河面上，將已明顯死亡的婦人打撈上岸。

由於死者上半身僅身穿有紅色點點的上衣、下半身穿著咖啡色的短褲，身上無可證明身分的文件，警方將調查死者落河原因，並呼籲家中如有中年婦人失蹤的民眾，可向左營分局新莊路派出所聯絡。

婦人掉落愛河死亡案件已是愛河流域2天內發生的第3起浮屍案；15日深夜，前金區五福三路、河東路口，一名90歲吳姓婦人不幸墜河身亡；16日上午10時許，又有民眾報案在愛河與幸福川匯流處發現一具年約70多歲的男浮屍，愛河發現3起浮屍案，令民眾毛骨悚然！