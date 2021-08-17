加勒比海友邦海地14日遭到規模7.2強震重創，我政府第一時間宣佈捐贈50萬美元協助賑災，空軍司令部也規劃2架C-130H運輸機的檢整作業，只待美方及相關國家同意後即可執行「人道救援」任務。

國防部發言人史順文少將今天在例行記者會上表示，若友邦向我國提出需求，國防部將配合政府相關單位提供必要協助。

外交部拉美司司長謝妙宏今天也在例行記者會上表示，海地政府爲爭取搶救受困災民的黃金時間，目前先請美國等鄰近國家的搜救隊就近前往災區支援。海地期待友好國家透過分工方式支援救災工作，並希望台灣的協助以災民安置及醫療救護所需物資為主，暫時不必派遣搜救隊遠道前往。

國軍C-130運輸機過去曾多次扮演國際人道救援角色，參與南亞海嘯、菲律賓海燕風災。海地在2010年1月13日也曾發生7級強震，當時空軍即以「慈航99-1」為代號，經美國在台協會向美國務院申請同意下，在1月16日由C-130H運輸機，載運5.3噸醫療物資自新竹空軍基地起飛。當時為避免中共無理抗議，C-130H運輸機特別將國徽用油漆遮蓋，僅留下1314的機號。