北部1名梁姓人妻，發現丈夫與陳姓小三有染，陳女不僅用臉書傳送親密、性愛照，還自陳與丈夫外遇超過200次，梁女因此崩潰向小三求償。台北地院簡易庭審結，判陳女應賠償15萬元，可上訴。

梁女主張，她在去年8月15日至9月23日間，發現陳女使用不同的臉書帳號傳送與丈夫的親密互動照片，包括親吻、貼臉、共同出遊等，還有許多文字訊息與語音檔，甚至承認與她丈夫外遇持續1年多，性行為超過200次。

梁女說，陳女還主動傳送不堪入目的照片，以及充滿挑釁的語音自白給她，她受到此突然其來的惡意騷擾，讓她每次想到丈夫外遇就通苦倍增，她還曾赴身心科求診，並持續參「瑜珈身心療癒」至今。陳女嚴重侵害她的配偶權，遂求償50萬元。

陳女雖辯稱與梁夫去年8月就沒有聯絡，但法官根據梁女提出的照片，以及陳女傳送給梁女「請好好認識你的老公」、「這一年多我跟他在一起，不好意思我真的喜歡他」等訊息，認定陳女明知梁夫已婚仍交往，且毫無憚忌傳訊刺激梁女，確實侵害梁女配偶權，審酌雙方條件後，判陳女應賠償15萬元。