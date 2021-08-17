由曹瑞原執導的旗艦史詩戲劇《斯卡羅》14日首播，創下公視開台以來最佳首播收視，不過16日深夜卻傳來飾演琅𤩝十八社大股頭「卓杞篤」角色的查馬克‧法拉屋樂癌末病重消息；面對各方關切，《斯卡羅》劇組今午表示：「謝謝各界朋友的關心，查馬克老師很堅強，目前很好，家人希望能夠讓他安安靜靜的感受家的溫暖。謝謝大家的關心，曹導請大家為他們祈禱一切平安！」至於查馬克老師的病情，劇組表示「希望尊重老師、尊重家人，我們不便代答多說，辛苦大家」。

曹瑞原導演昨晚受訪時表示，查馬克・法拉屋樂拍攝過程都很好，之前宣傳活動邀他，他回訊息說身體不舒服，直到上周首映會，他回說身體還是不OK，但祝福「《斯卡羅》一定會翻轉台灣的視野，《斯卡羅》一定會讓世界看見台灣，《斯卡羅》讓我遇見用心耕耘台灣的劇組，你們太棒了！繼續加油！」。曹瑞原說，「他給我們他的祝福，就如他這個人一樣誠懇的祝福，他對未來有很大的理想，看得出他對這塊土地的熱愛，我們還是讓他安靜，休養比較重要」。

談起與查馬克的合作，當初一眼就相中他的曹瑞原表示，「我從來沒有在一個人（演員）身上花這麼大力氣。」當初為了邀查馬克演出，他除了三顧茅廬也費了一番口舌，「查馬克覺得卓杞篤是部落的象徵人物，覺得自己沒有資格演，我說如果你來演，角色很有說服力，對角色一定加分，我一直不放棄，當時我已經找到第一個人選，就不想再找第二個」。在積極邀約說服查馬克的過程中，某一回因知道查馬克陪兒子參加泰武鄉公所舉辦的族語朗讀比賽，他還特別親自南下去比賽現場，還因此意外找到了後來飾演「卓杞篤」女兒「烏米娜」的排灣族少女程苡雅。

曹瑞原非常誇讚查馬克，「他族語講得很好，演員和他對戲都可以感受他的氣場，角色渾然天成。那時他的學校工作和拍戲兩頭燒，他總是要做到最好，拍攝過程他也給部落的年輕人信心和勇氣，為他們的文化完完全全的投入和熱愛，他的思維、遠見、視角是很高超的，格局很大」。

查馬克．法拉屋樂是屏東泰武國小教導主任，並指導學童練唱排灣族的古老歌謠，成立「泰武國小古謠傳唱隊」後，團隊錄製的傳統音樂專輯《唱一首好聽的歌》曾入圍第18屆金曲獎最佳原住民音樂專輯獎，為傳唱隊打響名聲。他對保存排灣族的傳統文化不遺餘力，不僅將排灣族的知識編成教材，更以歌謠的方式讓學童認識部落文化，2017年因此獲頒師鐸獎。民進黨立委伍麗華曾在泰武國小擔任校長、與查馬克共事，因此牽線促成他參與《斯卡羅》的演出。