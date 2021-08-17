近期長榮(2603)被外資調降評等，目標價調低剩下89元或120元，台驊投控(2636)董事長顏益財指出，外資報告看看就好，有些外資報告都一定有目的。他也認為，有些投資人喜歡當沖航運，但「滾石不生苔」，短期進出不是長遠之計，而他的「一張不賣、奇蹟自來」，到現在論調還是不變。

顏益財在今天股東會後表示，仍非常看好航運產業前景，目前來看，這個行業至少還可以看1年到1年半。他進一步指出，對於航運景氣的看法，在去年股東會時就已經說過，當時市場許多人覺得痴人說夢，但後來大家也可以看到實際的狀況。不過，他認為，台灣航運股跟市場脫軌，有幾10萬人在玩，人手一張，變一種時尚，但很多投資人愛玩當沖，這種無本生意都是不對，絕對賺不到錢，航運股短線風險很大，但長線不會。

至於外資報告目標價調高調低，顏益財指出，這些外資報告看看就好，有些報告也有他的環境背景，一些外資長榮、萬海都在200元、300元砍單，現在卻又喊低，通常有些目的。航運沒有那麼複雜，很單純就是供需關係。