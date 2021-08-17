2020東京帕拉林匹克運動會8月24日開幕，兩名阿富汗代表選手因為國內動盪，目前無法離開首都喀布爾，被迫放棄帕運。

兩位選手分別是跆拳道女將胡達迪(Zakia Khudadadi )、田徑男子運動員拉索利(Hossain Rasouli)，胡達迪更是阿富汗史上第一位代表國家登上帕運舞台的女性，可惜兩人為國爭光的夢想提前夭折。

23歲的胡卡迪上周接受帕運官網訪問還提到參賽的期望，「當我收到可以參賽的外卡時，內心激動不已，這是阿富汗史上第一次有女性運動員可以代表國家參加帕運，我真的很開心。」

阿富汗帕運委員會在英國倫敦辦公室的總領隊沙迪奇(Arian Sadiqi)周一告訴路透社，阿富汗兩位帕運代表選手原本預計周二啟程，如今卻無法如期參加賽事，「很不幸地，因為近期國家動盪不安，阿富汗帕運代表隊未能及時離開喀布爾。美軍已經接管喀布爾空中交通管制，在周一的動亂據報導有人朝空中及奔逃的人群開槍，造成5人喪生。」

沙迪奇補充，兩位帕運選手試圖保住機位，但機票價格飆漲，且激進組織塔利班佔領了首都，讓離開喀布爾前往東京比賽變得不可能。

「兩位選手對於取得帕運參賽資格很興奮，也盡所能在公園、後花園等非運動場館努力訓練。」沙迪奇說，「兩位選手無法比賽讓我心都碎了，特別胡達迪還是第一位帕運跆拳道女選手，這是歷史性的一刻，她也很期待參賽，對於競賽有滿腔熱忱，是阿富汗所有女孩的表率。」