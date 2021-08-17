民進黨新北市議員高敏慧遭檢方起訴指控，利用親友人頭詐領助理費，她友人名下4棟共價值9278萬元的房屋遭扣押，高女說她檢方認定犯罪所得1181萬元，願交這些錢作擔保請求撤銷扣押，台灣高等法院維持原裁定，認為房產有可能是犯罪所得，駁回聲請確定。

高敏慧因被檢舉利用親友人頭詐領助理費，並將錢挪做私用，檢方調查後認定，她與2名助理詐領助理費，金額高達1181萬5903元，款項大多用於繳納私人房貸貸款、車子貸款，依貪汙等罪起訴，目前新北地方法院審理中。

高女向新北地院聲請撤銷扣押，她說法官裁定扣押她借用第三人名義購買的4棟房屋，她願提出與本案檢察官起訴書所認定犯罪所得1181萬5903元，或法院認為適當之金額作為擔保金，供本院日後審理之需暨保全將來執行可能之用，聲請撤銷不動產之扣押。

新北地院駁回聲請，她提抗告，高院認為案件未確定，而扣押物仍有留存必要時，法院得本於職權依審判之需要及訴訟進行之程度，予以妥適裁量而得繼續扣押，這些房屋具「各自本身即屬犯罪所得」之可能，尚有繼續扣押以供保全執行之必要。

高院指出，酌量國家刑事司法權之有效行使、社會秩序、公共利益，與扣押物所有人之私益暨受限制程度，原裁定駁回高女的聲請，是職權之適法行使，她抗告無理由，駁回確定。

另高敏慧在18年前擔任台北縣議員時，與楊寶猜、王淑惠及呂世喜等11人，把議員補助款「賣」給需要經費辦活動或購置設備的業者，上個月高院更一審依收賄罪各判有期徒刑2年到6年5月不等，除朱佩瑛獲宣告緩刑，另10人如判有罪定讞都要入獄。可上訴。