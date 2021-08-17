這樣的拍戲日常太驚嚇！香港男星張頴康目前正進劇組拍新戲，昨天(8/16)場景拉到當地海邊，一行人忙於取景，但一個轉身卻在樹叢內發現一輛停放的車子，裡頭的人已無呼吸，一行人慌忙報警，本來浪漫唯美的取景地，如今卻成了難忘的案發現場。

港星張頴康因自小好動，原本在校時習武，運動方面表現優異，還曾因此在學生時期受邀成為劉德華演唱會的其中一個表演者，畢業後張頴康成了演員，但十年青春多在跑龍套，一度為了成家而轉當上班族，但在一場車禍後醒悟，覺得連配角都沒演過實在不甘心，張頴康因此重返演藝圈，竟屢創佳績，連連入圍獎項，更以反派演技闖出高知名度，如今發展順利。

據《東網on.cc》報導，張頴康近日加盟TVB古裝喜劇《痞子殿下》，昨一早隨劇組到屯門小欖海灘取景，他正和女星陳瀅對戲時，工作人員經過樹叢，發現有輛車子停放在樹林間，一行人覺得有異便上前查看，沒想到發現有名中年男子仰躺在駕駛座上，明顯沒了氣息，嚇得他們立刻報警。

警方獲報後接消防隊一同到達現場，連忙撬開了車門，同時調查車內，發現裡頭有個鐵桶，桶內有燒過的炭，而該男子被搬出後，也確認已死亡，張頴康在現場目擊了整個過程，也親眼見到有人死去，表示內心感到遺憾，覺得可惜，「整天心都好不舒服，希望死者安息」。

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