立委邱臣遠（左）、高虹安（右）17日舉行「民進黨無視民意，應先紓困再振興！」記者會，痛批行政院與民進黨籍立委溝通五倍券政策，卻沒有找在野黨，在黨政一條鞭情況下，立法院恐淪為「立法局」，因此呼籲立法院提早開議，蘇揆針對紓困及振興政策先進行專案報告，經立法院審議預算後，再發行振興五倍券。（姚志平攝）

疫情衝擊各行各業，在野黨主張發現金，但蔡政府堅持要發振興券，行政院長蘇貞昌昨邀集民進黨立法院黨團會商振興五倍券政策，拍板全民免費領取五倍券。民眾黨立法院黨團總召邱臣遠痛批，民進黨一黨獨大，不願跟在野黨溝通，立法院監督淪為過場，重申排富發現金主張，並要求蘇揆針對紓困及振興政策進行專案報告。民眾黨團副總召高虹安更質疑，政府防疫紓困都做不好，這時間點急著要推振興券，到底在急什麼。

行政院原本規畫推出五倍券，讓民眾以現金1000元換取5000元振興券，不僅在野黨不支持，連民進黨英系、正國會立委都發表共同聲明，呼籲政府讓民眾免付費就能領取五倍券，最終政策大轉彎，政院同意全民免付1000元，免費領取五倍券。

邱臣遠指出，行政院政策大轉彎，讓振興券跟馬政府時期的消費券雷同，等同在一次打臉自己外，政院拍板政策前，僅找執政黨立委溝通，完全沒有找在野黨，在黨政一條鞭，且民進黨在國會佔有多數下，立法院恐淪為「立法局」僅是過場，嚴正提出抗議。

「蘇貞昌政策推行鴨霸」，邱臣遠說，行政院現在連是紓困還是振興階段都講不清楚，也不願意跟在野黨溝通，一意孤行要強推振興券，除重申民眾黨主張排富發現金外，要求下會期盡速召開，邀請蘇貞昌到立法院對紓困振興專案報告。

振興五倍券預估十月上路，因應改朝全民免費領取，五倍券預算將從1100億元增加到1300億元，高虹安自嘲，「覺得立委當得非常窩囊」，在野黨立委在立法院角色完全被民進黨漠視，蘇揆強行硬推五倍券，到底是在急什麼。

高虹安說，目前減班休息人數達5萬7千餘人，創歷史新，疫苗覆蓋率也未達衛福部預設的整體人口65％目標，就急著要推振興券，防疫、紓困、振興有優先順序，呼籲政府先把紓困、防疫作好，並於立法院開議後，政院按照正常程序送交預算書供行政院審查。