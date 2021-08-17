為人處事最忌諱的就是高估自己，看扁他人，搜狐網命理專欄分析，生肖屬龍、猴、馬的男人天生自信過頭，個性非常自大驕傲、不可一世。他們能力雖然強大，卻目中無人，總認為自己是世界上最了不起的人，不懂得待人接物的道理，久了恐引發眾怒。

▍1.生肖龍

屬龍的男人多數都是才華洋溢的天之驕子，他們自帶一股傲氣，常常對他人擺出一副不屑一顧的樣子。他們掌控慾強，想要主宰別人，不甘心居於人下，不管什麼時候，他們都很容易自以為是，總是自認高人一等，若身邊有人跟著附和，就會變得更加不可一世，不把任何人放在眼裡。

▍2.生肖猴

屬猴的男人臉皮很厚，從來不把別人的建議或批評放在心上，一旦聽到別人的表揚，就會開始得意洋洋，可能會一發不可收拾，忘記自己的身分地位，更會懷著高傲的心態待人處事，常常高估自己、貶低他人，長期下來恐引發眾怒。

▍3.生肖馬

屬馬的男人喜歡自由自在的生活，不受任何人事物的束縛，有時看似不太合群。他們是個人主義者，喜歡表現自我，也很有主見，所以不太願意聽從別人的意見，時常高估的自己能力，自以為無人可匹敵，有時顯得太過自負，容易鬆懈，即使能力不錯，也未必能順利稱霸，最終難以獲得成功。