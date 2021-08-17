73歲男演員雷洪早年演出《娘家》獲得金鐘獎最佳男主角，過去他自曝享齊人之福，坐擁家中6名妻妾，但因欠下上千萬債務，導致6名妻妾一夕間跑光。去年他開心承認再婚迎娶50多歲的妻子，近日他受訪談婚姻生活，讚現任太太溫柔貼心，「有種戀父情結的感覺，把我當爸爸在服侍」。

雷洪過去擁有1妻5妾羨煞旁人，卻因其中一名妻妾玩期貨慘賠6千萬，不僅讓雷洪扛下大筆債務，妻妾們也跑光，去年3月他上節目，自述「這是我的報應」，也鬆口於2019年再婚，女方在他住院期間不離不棄照顧他，讓他感覺患難見真情，最後選擇再組家庭，參加《大林學校》首映會也宣告：「我去年（2019年）登記結婚了，我已經改邪歸正，要過幸福快樂的生活！」

雷洪去年承認再婚娶小10多歲太太。（圖／中時資料照片）

對於過去妻妾眾多的婚姻狀態，雷洪坦言等到大家都走光後自己才清醒，「我要很慎重地講，以前那種生活是錯誤的！我還要告知所有天下的男人，我以前行為是不對的，老婆也要討一個就好。男人喔，有錢就會搞鬼！過去我年少無知，做了太多不好的示範，那樣的事不會再發生，我不會再像以前一樣，我真的結婚了！」

據《三立新聞網》報導，雷洪最近在《斯卡羅》中演出閩南族群的頭頭，談到婚姻生活，他表示很享受現在的狀態，太太雖然小他10歲，卻總是用包容和溝通來說服他化解吵架僵局，讓雷洪直言很感恩，又透露老婆很會營造恩愛氣氛，先前疫情期間更會提醒他定時做運動，身體健康最重要，笑說太太似乎有點戀父情結，兩人才會至今相看兩不厭。