鎮南宮捐贈的復康巴士引進義大利進口升降機設備，可負載400公斤。（陳慰慈攝）

繼疫情嚴峻期間捐贈新北市防疫基金200萬元後，新北樹林鎮南宮今再度捐贈一台市價近200萬元的雙乘坐位復康巴士，及100萬元供市府推動「獨老五福樂活服務計畫」，新北市副市長劉和然出席授贈儀式表示，這是新北市第618台復康巴士，也是全國第一台最頂級的復康巴士，市府絕對會好好善用。

劉和然說，這段時間疫情對大家造成很大衝擊，鎮南宮每年都捐贈千萬照顧地方，不管是社會救助、獨居老人或身心障礙，都納入照顧範圍，長期出錢出力，並捐贈200萬到新北市防疫基金，他認為宮廟除了安定人心提供信仰外，還可以做很多公益。

鎮南宮董事長許正秋表示，宮廟考量樹林地區民眾往返林口長庚等醫療院所的交通，16年前開辦社區接駁巴士，免費服務鄉親，去年因疫情關係，考量無法做到位防疫要求，因此暫停社區巴士的行駛，將經費結餘下來捐贈鎮南宮一號復康巴士，今年續捐第二號，該輛復康巴士是福斯汽車9人座改裝，引進義大利進口升降機設備，可負載400公斤，並快速升降操作，避免久候影響交通，市價近200萬元。

許正秋說，今年4月間發生太魯閣號嚴重事故，董監事原擬捐贈100萬元幫助受難家庭，但透過新聞瞭解各界已踴躍捐款，因此改捐至新北市好日子愛心大平台，由社會局推動「獨老五福樂活服務計畫」，希望幫助新北市獨居長輩提升生活品質。

樹林鎮南宮建廟1975年，主祀「五年千歲」，是新北市樹林地區重要信仰中心，平日香火鼎盛，每年將信眾所匯聚的香油錢規劃仟萬元以上投入社會公益，不定期舉辦老人共餐、身心障礙者及獨居老人關懷活動，並捐贈物資予弱勢信眾，另也設立圖書館供民眾借書閱覽、舉辦藝能研習。