台中清水一家塑膠工廠大火，火舌不斷從廠房冒出，濃煙直竄天際。（民眾提供／王文吉台中傳真）

台中清水一家塑膠工廠大火，火舌不斷從廠房冒出，濃煙直竄天際。（民眾提供／王文吉台中傳真）

台中市清水區神清路一家塑膠工廠今日中午時分發生火警，疑廠內堆放大量易燃物，火勢迅速延燒，濃煙不斷從廠房內竄出。台中市消防局獲報，立即派遣清泉、清水、神岡等分隊、消防車6輛、救護車1輛、人員22名，由清泉分隊分隊長尤英龍帶隊前往搶救，據了解目前尚無人員受困。