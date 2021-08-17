台中清水塑膠工廠大火 濃煙遮蔽天際景象駭人 12:492021/08/17 中時 王文吉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台中清水塑膠工廠竄火舌，濃煙升天駭人。(翻攝記者爆料網) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台中清水一家塑膠工廠大火，火舌不斷從廠房冒出，濃煙直竄天際。（民眾提供／王文吉台中傳真） 台中清水一家塑膠工廠大火，火舌不斷從廠房冒出，濃煙直竄天際。（民眾提供／王文吉台中傳真） 台中市清水區神清路一家塑膠工廠今日中午時分發生火警，疑廠內堆放大量易燃物，火勢迅速延燒，濃煙不斷從廠房內竄出。台中市消防局獲報，立即派遣清泉、清水、神岡等分隊、消防車6輛、救護車1輛、人員22名，由清泉分隊分隊長尤英龍帶隊前往搶救，據了解目前尚無人員受困。 林口車體工廠私設磚窯燒廢棄物 保全認了受指示點火 桃園大園工廠冒出火舌 火勢已控制無人員受困 #塑膠工廠 #濃煙 #人員 #易燃物 #台中清水 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 暑輔首日 台中驚傳國三生墜樓亡 04:102021/08/17 地方新聞 朱立倫直搗台中 紅黑派今午宴黨代表為江啟臣固椿 14:482021/08/15 政治 台中海線OUTLET祭優惠 免費闖關巧虎遊戲區 18:252021/08/16 寶島 台中65歲長輩未來施打第2劑 衛生局長：將比照第一劑採造冊方式 11:182021/08/16 生活 台中馬路塌陷 休旅車輪卡深坑 04:102021/08/15 地方新聞 台中馬路又出現深坑「卡」車 休旅車單輪陷落 16:552021/08/14 社會 台南火車站旁7-11倉庫竄火舌 濃煙升天消防急灌救 12:362021/08/14 社會 台中郵局「郵i寶飽」募集愛心肉鬆 送暖食物銀行 16:572021/08/16 寶島 為江啟臣固樁 台中紅黑派邀宴黨代表 04:102021/08/16 政治要聞 故事工廠《莊子兵法》劇院直播 觀眾化身藏鏡人 17:132021/08/15 娛樂 七夕傳憾事 莽夫縱火燒死妻 04:102021/08/15 社會新聞 社會熱門新聞 台中清水塑膠工廠大火 濃煙遮蔽天際景象駭人 - 社會 砰砰！南投仁愛分局前爆槍響 轎車衝攔檢站 180度大迴轉衝撞員警 - 社會 高雄愛河鬼月「36小時3浮屍」 民眾驚見婦人漂河面嚇呆 - 社會 高雄愛河2天飄3浮屍 紅衣老婦漂河面嚇壞晨運民眾 - 社會 通姦超過200次 小三挑釁元配「好好認識你老公」判賠 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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