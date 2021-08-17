香蔥麵包的香味算不算異味？台中市議員張耀中、謝志忠、王立任、張玉嬿、黃守達等人在議會質詢指出，本市有麵包名店因排隊代購問題被排隊黃牛檢舉烘焙時製造油煙致使空氣污染，當然好空氣的定義是要無色無味無臭，但蔥麵包的香味屬異味標準在哪？而惡意檢舉異味空污是否讓稽查第一線疲於奔命？

張耀中說，公害陳情案件年年成長，今年逾20000件，平均140餘件／日，讓基層同仁疲於奔命，案件類型屬異味案件有近30％，統計資料顯示公害查證屬實的比例僅20％，其餘都是查證無污染或重複檢舉。

參考空氣污染防制法第32條第1項第5款明確指出餐飲業從事烹飪致散布油煙或異味污染物，才用「空氣污染行為管制執行準則」來做處置。

市府環保局長陳宏益說，對於異味的檢舉行為，他的看法是稽查人員還是要現場判斷為宜，當然他覺得例如麵包店、咖啡店這些香味是屬於天然的味道，除明顯聞到化學味道才做其它試驗處置。

現階段用「聞臭試驗」來做異味判斷的依據，未來也會用科學儀器採集的方式，來判斷是否有含有毒化學物質成分或其它污染，讓稽查第一線不要徒勞無功疲於奔命。