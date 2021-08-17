美麗華高球場罷工近百日，勞資雙方原本在8月12日已談好協議並簽字，資方後來又再提出民事違約金賠償等其他事項，16日雙方再開協商會議時，資方卻無故缺席，工會理事長黃文正（中）等人17日在勞動部門口陳情，要求勞動部解決。（張鎧乙攝）

美麗華高球場罷工近百日，勞資雙方原本在8月12日已談好協議並簽字，資方後來又再提出民事違約金賠償等其他事項，16日雙方再開協商會議時，資方卻無故缺席，工會理事長黃文正（左）、秘書蘇承志（中）等人17日在勞動部門口陳情，勞動部勞動關係司合作科科長劉政彥（右）接下陳情書時呼籲資方應展現最大氣度，拿出最大誠意與工會協商溝通，讓爭議儘速落幕。（張鎧乙攝）

美麗華罷工已經將邁入第100天，美麗華工會今天赴勞動部指出，罷工期間多次與資方協商，並在8月12日協商時就文字部分已經有共識版本，並訂在16日簽訂團體協約，但資方卻未親自出席，僅透過電話溝通，勞動部指出，這並無助於爭議的解決，呼籲資方應展現最大氣度，拿出最大誠意與工會協商溝通，讓爭議儘速落幕。

美麗華工會表示，原本昨天勞資雙方要在勞動部及新北市政府的見證下，簽署勞資爭議協議書，沒想到今天從頭到尾，美麗華資方都沒有出現在簽約會場，再度失約、放鳥官方及工會！請問勞動部，這是誠信協商的態度嗎？

美麗華工會必須強調，就是因為希望球場能夠永續經營，讓勞工有穩定工作，工會在勞資爭議期間完全願意進行協商，截至今天為止，罷工期間勞資雙方已經碰面協商13次，6月份兩次、7月份八次、8月份三次，其中除了7月的最後3次由勞資自行協商以外，其中共有10次，官方代表勞動部與新北市政府都現場出席，每次除了確認文字與內容，同時也留下簽名會議紀錄。

工會提及，16日的會議上，資方再度提出額外要求，並且從頭到尾沒有資方代表出現會場，請問勞動部和新北市政府，資方還要繼續協商工會也奉陪到底，但是這樣 ｢每次都是最後一哩路｣ 的協商，令人擔心這是不是一種奧步？勞動部也都現場看到，資方不斷放話非資方版本協議書不簽，甚至直接不出席協商，請問這樣不算不誠信協商嗎？

美麗華工會強調，這場勞資爭議開始於員工的工作權不保，工會最大的目標也就是恢復會員工作，保障未來幾年的工作權利，難道在現在的台灣，這是一件過分要求的事情？呼籲勞動部儘速協助美麗華資方確認協議書版本，結束勞資爭議，勿造成資方、勞方與消費者三輸局面。

勞動部說，自爭議發生至今，勞動部及新北市勞工局已透過正式與非正式協調會議達數十次，不遺餘力的協助勞資雙方溝通，呼籲公司應儘速與工會就有共識的部分簽訂協議，以使罷工落幕，公司可恢復營運，勞工也可回到工作崗位，讓勞資關係重回穩定。