吳亦凡性醜聞連環爆，因涉嫌強姦罪遭刑事拘留，昨遭檢方批准逮捕，律師吳法天分析，這幾乎等同定罪，陸媒因此整理了他過去幾年的緋聞時間表，還有網友挖出過去他曾轉發性侵犯的新聞大力譴責，如今吳亦凡自己也成了性侵犯，看來格外諷刺。

吳亦凡去年曾轉發一則新聞，內容敘述某公司高層性侵未成年養女4年，當時他在文中氣憤表示：「太氣人了！必須嚴懲！」然而才經過1年，他卻成為自己嘴裡必須嚴懲的惡狼，讓網友忍不住笑虧他自打臉，「支持嚴懲自己」、「確實是太氣人了」。

另外還有陸媒整理了吳亦凡這段時間以來，對少女們伸出魔掌的詳細時間軸，從2013年開始，先是和21歲的林西婭床照外流，2016年接著又陸續爆出多名緋聞女友，年齡大多介於17歲到19歲之間，還有不少受害者都是未成年少女，甚至爆出最小的只有國中。

陸媒貼心整理出時間軸。(圖/翻攝自微博)

吳亦凡7年共染指33女。(圖/翻攝自微博)

2019年到2021年間，受害網紅更是多到數不清，包括17歲Anastasia、小呂同學、韓其原（未成年）、秦牛正威、魏雨欣、呱唧怪Y、19歲一甜、小柔不乖、23歲張丹三、象韵潔、阿舍阿舍阿舍、18歲小怡同學、18歲不熬夜的小說等人，7年間累積的受害對象高達33人。