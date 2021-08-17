台南市西港區納骨塔18日法會不開放民眾參加，21、22日場內人數管制100人。（西港區公所提供／劉秀芬台南傳真）

因國內新冠疫情尚有餘溫，避免群聚感染，台南市西港區納骨塔農曆七月法會將不開放民眾參加，然為了防疫兼顧民情風俗，傳達慎終追遠之意，18日下午1時納骨堂前廣場進行中元法會儀式增加線上直播，讓無法進場民眾能透過網路共襄參與中元法會盛事，虔誠祈求先人保佑。

西港區公所表示，18日下午1時將由區長林耿漢率領各課室主管，並邀請本區各里里長做為各里代表，於納骨堂前廣場進行中元法會儀式，祈求各里風調雨順，家戶平安，本次法會雖不開放民眾入場，然里民可同時在「台南市西港區公所」臉書粉絲團同時線上觀看。

西港區長林耿漢表示，西港區納骨堂配合防疫政策，18日當日全天園區實施管制不開放民眾入內祭拜。

另外8月21、22日六日兩天預計將湧現中元節祭拜人潮，公所也同步進行管制人潮，倘現場民眾若已滿100人，請後到的里民先在車上稍後，工作人員再依序開放進場祭祀，請里民共體時艱，讓中元孝親月「虔誠心意不打烊，防疫管制保平安」。