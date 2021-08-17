「紐約時報」今天報導，美國總統拜登政府已決定，多數美國人都應在完整接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗8個月後再打追加劑，最快可能於9月中下旬開始供應第3劑疫苗。

紐時在這篇報導中引述了兩名熟知決策討論過程的政府官員說法。

報導提到，官員規劃最快本週內宣布此一決定，目標是讓已接種輝瑞（Pfizer）/BioNTech疫苗或莫德納（Moderna）疫苗的民眾知道，還需要第3劑才能更有效抵抗Delta變異株。

這項新政策將取決於美國食品暨藥物管理局（FDA）就追加劑核發的許可。

官員說，預料接種嬌生（Johnson & Johnson）單劑型疫苗的民眾也需要打追加劑，但還在等待嬌生針對接種兩劑的臨床試驗結果，預期本月底之前出爐。

首批追加劑可能會先提供給療養院住客和醫護人員，接著是其他列為優先群體的高齡者。政府部門的規劃是讓民眾接種與先前相同廠牌的疫苗。

報導提到，拜登政府官員特別關注以色列的資料，內容顯示，在今年1、2月接種輝瑞/BNT疫苗的年長群體中，疫苗對抗重症的保護力大幅下滑。

由於以色列比美國早開始替人民施打疫苗，部分美國官員將以色列視為可參考的範本。以色列幾乎只採用輝瑞/BNT疫苗，且具備國有化的醫療照護系統，可系統性地追蹤患者。

以色列政府官網今天公布的最新資料顯示，在一般群體對抗輕症或無症狀感染上，以及預防年長者的重症方面，部分專家認為輝瑞/BNT疫苗效力會隨時間持續減弱。