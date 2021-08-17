POS廠伍豐(8076)受惠歐美訂單需求逐步回溫，雖遭逢匯損及缺料逆風干擾復甦動能，2021年第二季稅後淨利0.12億元、每股盈餘（EPS）0.05元，終止連5季虧損，上半年本業營運逐步好轉、重返成長軌道，稅後虧損減少67.53％、每股虧損0.05元。

伍豐股價6月底觸及41.5元波段高點後一路震盪拉回，昨（16）日下探28.8元，1個半月修正幅度達3成。在修正幅度已高及營運轉盈激勵下，今（17）日開高後穩揚逾2％，最高上漲4.27％至30.55元，領漲工業電腦族群。

伍豐第二季合併營收5.89億元，季增12.84％、年增5.72％，為近3季高點。毛利率31.94％、營益率8.58％，分創近8季、近7季高點。歸屬母公司稅後淨利0.12億元、每股盈餘0.05元，較首季及去年同期轉虧為盈，終止連5季虧損、創近1年半高點。

合計伍豐上半年合併營收11.11億元、年增3.51％。毛利率30.75％、營益率5.04％，優於去年同期29.95％、3.41％。惟因匯損及金融資產帳面價值減損拖累，業外虧損增加拖累歸屬母公司稅後虧損0.12億元、每股虧損0.05元，但衰退幅度年減達67.53％。

伍豐受疫情影響歐美終端客戶設備投資進度、衝擊轉投資俄羅斯海參崴賭場「水晶虎宮殿」營運，使去年營運轉虧、降至近10年低點。隨著歐美訂單逐步回溫，雖仍受匯率波動及缺料逆風干擾，上半年營運已逐步好轉、重返成長軌道。

伍豐董事長徐明哲表示，今年除了深耕既有硬體產品市場外，將致力整合集團軟體資源，以軟硬整合解決方案產品擴大客源及應用市場。同時，配合各地區博彩客戶需求及當地法令規定，開發以博彩設備投資、參與營運專案。

發展策略方面，伍豐將持續投入資源開發新型POS、自助終端機、彩券投注機、遊戲機及其他相關應用產品，並結合集團自有軟硬體整合能力，對產品提供加值服務，以符合新世代零售流通業需求。

同時，伍豐將積極推廣雲平台服務，協助客戶管控POS及周邊硬體裝置，以降低客戶維護成本，提升運營效能，同時制定開發雲平台與應用軟體間的橋接服務，進一步擴大平台的應用基礎及範圍。