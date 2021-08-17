陽明(2609)今年辦理現增，台驊投控(2636)放棄認購，董事長顏益財則自掏腰包認購，外傳認購張數高達600張。顏益財表示，不只這個張數，這波回檔還繼續加碼，累計持股陽明超過千張，即使股價波動，「任憑風浪起，穩坐釣魚台」，就是看好航運景氣。

這次陽明現增造成股價震盪激烈，也成為航運族群多空分水嶺，台驊因考量損及公司股東權益，因而放棄認購陽明現增，由顏益財自己認購，也傳出一出手就是600張。顏益財今天回應媒體詢問指出，他個人認購不只600張，而且從10元到30元都有在買，低檔就加碼，持股成本非常低，對於股價波動也看的很開，「任憑風浪起，穩坐釣魚台」，因為景氣至少好到明年農曆年。

對於今年外界對於陽明及台驊股價逢高辦現增，市場多有雜音。顏益財表示，陽明現增是因為官股持股比例太高，行政院要求降低持股，就碰巧航運股股價達到這波高點，這是無妄之災，如果現在辦增資，就沒有這個問題。

台驊是原股東認股，原股東參加不會有很大的權益損失，且增資比重不是很大，稀釋效果有限。也由於航運前景看好，台驊第2季毛利率超過20％，在這貨攬業相當難得，代表應收帳款需求很大，比過去正常多二到三倍，未來需要面對更健全財務，所以要備足更多銀彈，而航運景氣看好，公司淨值提升，也是對股東的保護。