國民黨黨主席江啟臣(中)17日登記國民黨主席選舉，前台中市長胡志強（右）、前立委顏寬恆（左）陪同江啟臣完成登記，並在青年軍助陣下發表連任演說。(陳怡誠攝)

國民黨主席江啟臣今天在前台中市長胡志強、「好兄弟」前立委顏寬恒等陪同下完成登記，顏提到，國民黨需要新世代的領導人，尤其在江啟臣這一年半的領導中，看到國民黨從谷底爬升，希望不要有那麼多見縫插針、無中生有，一同支持江啟臣連任。媒體追問是暗指遭朱陣營質疑跳船？顏寬恒回說「他不曉得是誰質疑」。

江啟臣上午正式登記競選連任，結束後舉行記者會說明參選理念，現身力挺江啟臣的顏寬恒多次以「好兄弟、好戰友」互稱對方，透露過去曾拜託江他選區內的民眾服務，江從不推拖也未拒絕，國民黨就是需要新世代。

顏寬恒強調，尤其這一年來在江啟臣領導下，國民黨從谷底爬升，贏得年輕人信任，希望不要有那麼多見縫插針、無中生有，一起支持江順利連任，讓國民黨改革創新成功走下去。

媒體追問，是否暗指要朱陣營勿見縫插針質疑他跳船，顏寬恒回說，他不曉得是誰質疑，由於媒體有相關報導，所以必須要說明。

江啟臣近來屢遭對手、回鍋參選黨魁的前主席朱立倫，質疑領導力不足，這一年半表現不佳，現身支持江啟臣的胡志強則反問，世代交替才1年5個月，此時就要打成績嗎？他認為應給江啟臣多一點時間，若因時間太短，此時沒有表現就否定世代交替，那將是國民黨的悲劇。

媒體另外詢問江啟臣，他今天登記並沒有藍委到場力挺一事，江說，因為大家都是好同事，手心手背都是肉，選完後還要攜手努力，黨內選舉完要更團結，所以他昨天也在群組跟大家報告，他今天要來登記，不要讓大家有表態上的為難，更重要的是選完能夠團結，國民黨能夠贏。