工研院「車載3D曲面儀表玻璃量測技術」，目前正在進行技術轉移，助廠商進軍全球市場。（工研院提供／羅浚濱新竹傳真）

工研院因應全球車載曲面顯示器的市場需求，與自動化工程服務大廠「盟立」自動化合作，開發「車載3D曲面儀表玻璃量測技術」，將原本每小時1片的檢測速度提升至20片，並可確保100％的出貨良率，成為進軍全球車載3D曲面玻璃供應鏈的利器。

工研院智慧微系統科技中心執行長朱俊勳指出，車載曲面玻璃的成品檢測，過去並沒有高效率的線上解決方案，主要是因玻璃具有透光性，須先經人工噴粉才能進行視覺檢測，品檢流程繁複，使每片曲面玻璃需耗時60分鐘，若採用離線抽驗，則無法確保每片成品的出貨良率。

盟立去年向經濟部技術處申請研發固本專案計畫，開發新世代車載曲面玻璃製程設備，生產大尺寸曲面玻璃，滿足車內儀表板、中控台等玻璃保護蓋板，由工研院團隊利用雷射3D掃描感測器科專研發成果，開發線上品檢的解決方案。

工研院與盟立合作開發出的「車載3D曲面儀表玻璃量測技術」，採用運動平台搭配雷射光學深度感測器，可依據玻璃的尺寸，彈性化的擷取表面輪廓資料，每1片曲面玻璃的量測時間僅需3分鐘，每小時達到20片。

朱俊勳指出，超快的量測速度不僅可匹配產能確保100％的出貨良率，相較現有視覺方案，更可節省10％的設備建置成本，7月已順利協助盟立完成「車載3D曲面儀表玻璃量測技術」，目前正在進行技術轉移。

朱俊勳說，2021年全球車用顯示器出貨量約1.45億片，年增8.5％，到2027年將突破2億片，也帶動曲面玻璃的需求，研發團隊將持續協助國內企業布局獨家技術，導入AI人工智慧，優化製程，提升廠商國際競爭力。