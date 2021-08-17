多次違反槍砲彈刀條例的詹姓男子，10多年前因改槍遭判刑8年半、10年4月，去年3月16日假釋出獄，仍重操舊業，在新北市板橋某知名模型店，購得2把改造手槍，隔了1星期再購買模型槍、金屬槍管、火藥等物品改槍工具，打算自製槍枝，檢警今年4月在詹男女友的租屋處起出毒品，循線查獲槍枝，士林地檢署偵結，分別以持有槍彈、製造槍彈未遂等2罪起訴。

58歲詹男，目前遭羈押，今年2、3月前往新北市板橋區雙十路某模型槍店，分別以5萬、6萬購買2支外型仿克拉克手槍，以及25顆子彈，花費10幾萬，但詹自認為，具有改槍能力，隔了1星期，向同一家店購買模型槍、金屬槍管、火藥、子彈以及彈頭等物。

詹購買鋼刷、板手等改槍工具，將各別購得的槍機、撞針以及金屬槍管，拼裝成具有殺傷力的手槍，檢警今年4月持搜索票，先到詹男女友的住處搜索，發現海洛因毒品，再依詹男的證述，在住處外草叢，並在他的機車置物箱發現槍枝、改槍工具。

另外，新北市刑警大隊本月11日則前往板橋區雙十街某模型店搜索，發現林男店內竟是改裝兵工廠，根據多名嫌犯供述，持有的改造手槍，都是由這間模型店售出，警方依法逮捕林男送辦。

檢察官根據鑑定結果，認定2把改造手槍具有殺傷力，24顆子彈採樣8顆，其中7顆具有殺傷力，檢察官認定持有槍彈、製造槍彈未遂罪，依法起訴詹男。