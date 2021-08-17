海地救難人員今天靠著重型裝備和徒手開挖，在兩天前因大地震而被夷為平地的建築物下尋找倖存者，這場強震造成1400多人死亡，而即將到來的風暴將為海地災民帶來更多苦難。

海地14日清晨發生規模7.2強震，數以千計建築物倒塌，醫院已因傷患湧入不堪負荷。熱帶風暴葛瑞斯（Grace）如今來勢洶洶，即將侵襲這個滿目瘡痍的國家，鋒面逼近這個加勒比海國家的西南部半島，恐引發暴洪和山崩。

海地民防機構今天初步估計，震央位於首都太子港（Port-au-Prince）以西約160公里處的強烈地震，迄今已造成1419人罹難、6900人受傷。

官員表示，地震也摧毀了超過3萬7000戶民宅，許多教堂、飯店和學校也受到重創或損毀。

在遭遇重擊的薩魯特港鎮（Port Salut）醫院協助支援的26歲助產士卡蒂（Aline Cadet）說：「我們在心理方面真的不夠強健。我們完全不知該如何度過這一切。」

她說：「有些孕婦因跌倒或受傷而失去了寶寶。」

海地11年前也曾遭強震重創尚未復原，上個月7日又發生總統摩依士（Jovenel Moise）遭暗殺身亡的不幸。

根據美國國家颶風中心（US National Hurricane Center NHC），葛瑞斯恐為加勒比海伊斯班尼奧拉島（Hispaniola Island）上的海地與多明尼加帶來5至10 英寸（約13至26公分）的降雨量，過完明天一整天，南部地區的「局部最大降雨量預計可達15英寸（約39公分）」。

美國國家颶風中心警告：「這類強降雨可能引起山洪暴發和都市洪災，也可能引發山崩。」